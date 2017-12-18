Фасилити отрасль – удобство и надежность

В мировой экономике фасилити отрасль можно считать новичком. Международная ассоциация операторов этой сферы услуг International Facility Management Association (IFMA) считает, что мировой рынок фасилити сформировался не более 30 лет назад.

В России эта отрасль находится на стадии активного формирования.

Что кроется под непривычным пока для россиян названием? На самом деле, - вполне обыденные, бытовые вещи, с которыми каждый сталкивается ежедневно. Чистые помещения в офисе, работающие лифты, наличие воды и света, порядок в торговых центрах, обслуживание и ремонт коммуникаций – все это относится к сфере фасилити услуг. Говоря по-русски, служба главного инженера стала самостоятельным бизнесом. Сотрудничество с компанией, оказывающей такой набор услуг для владельцев нежилой недвижимости, включая коммерческие и производственные объекты, сулит немалые выгоды. Даже сама этимология слова говорит сама за себя: fasilitas (лат) – удобный. Одной из главных составляющих фасилити менеджмента можно назвать скоординированную работу всех систем жизнеобеспечения здания или предприятия: уборка внутренних помещений и внешней территории, вывоз мусора, обслуживание коммуникаций и систем жизнеобеспечения здания, эксплуатация автопарка.

Предложения по передаче на аутсорсинг непрофильных активов оказались настолько востребованными на рынке, что отрасль быстро развивалась и распространялась во всем мире. Эксперты отмечают, что спрос на услуги неуклонно растет в течение последних лет на всех континентах.

По данным все тоже же Международной Ассоциации фасилити операторов IFMA стоимость глобального рынка индустрии превысила один триллион долларов США. А в исследовании крупнейшей консалтинговой фирмы Frost & Sullivan говорится о том, что наибольшей востребованностью во всем мире пользуется комплексный фасилити менеджмент по передаче в управление не отдельных участков работы, а комплексного обслуживания объектов недвижимости профессиональным сервисным компаниям.

В России в отрасли профессиональной уборки и технической эксплуатации задействованы по разным оценкам от полумиллиона до 2 миллионов человек, общий годовой оборот этой сферы оценивается в 360-450 миллиардов рублей.

Консолидация компаний, оказывающих комплексные услуги, в отраслевое объединение в таких условиях была неизбежна. И такая организация была создана. Российские мультисервисные операторы объединились в Национальную Ассоциацию Фасилити Операторов (НАФО). Один из членов бюро НАФО, Президент «КорпусГрупп», Олег Лобанов отмечает, что для членов Ассоциации одним из ключевых моментов является построение цивилизованного рынка индустрии, основанной на качестве и безопасности услуг и соблюдении законности.

В числе приоритетных направлений деятельности НАФО - разработка критериев ценообразования, включающих в себя все положенные по законодательству налоги и взносы, оформления персонала в штат. Предстоит сформировать методы противодействия недобросовестной конкуренции, применяющих методы агрессивной минимизации налогообложения. Крупные игроки отрасли уверены, что эти решения станут основой для представления предложений по изменению рынка фасилити услуг на законодательном уровне. Кроме того, формирование нового цивилизованного рынка услуг позволит перетянуть из теневого сектора до 2 миллионов человек, работающих в отрасли. Они перестанут получать зарплату в конвертах.

В Красноярском крае планируется создание регионального отделения НАФО в ближайшее время.

Аналитики считают, что развитие этой отрасли является ключевым экономическим потенциалом для многих стран, и рост мирового рынка составляет 7-10% в год.